Болезни почек повышают в два раза риск смерти от COVID-19 – ученые

Ученые Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии изучили клинические исходы 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Они пришли к выводу, что болезни почек удваивают риск летального исхода.

COVID-19 в мире болеет уже 39,7 млн человек Фото: EPA

Заболевания почек, в том числе почечная недостаточность, повышают риск летального исхода от COVID-19. Об этом говорится в выводах ученых Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, опубликованных 16 октября.

Исследователи изучили клинические исходы у 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 10 марта по 31 июля 2020 года в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема. В общей сложности 216 (58%) пациентов поступили с COVID‐19 и почечной недостаточностью.

У 216 из них были хронические или вызванные инфекцией болезни почек. 107 пациентов (49,53%) скончались. Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерло 32 человека (21%).



Максимальная смертность наблюдалась у пациентов, перенесших трансплантацию почек, сказано в исследовании.

"Данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов, поступивших в реанимацию с COVID-19, связана с высокой смертностью и необходимостью постоянной поддержки функции почек после выписки из отделения интенсивной терапии", – подытожили ученые.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 октября, COVID-19 заболело более 39,7 млн человек. Умерло 1,1 млн человек, а 27,3 млн выздоровели.