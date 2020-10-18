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Болезни почек повышают в два раза риск смерти от COVID-19 – ученые

Ученые Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии изучили клинические исходы 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Они пришли к выводу, что болезни почек удваивают риск летального исхода.

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COVID-19 в мире болеет уже 39,7 млн человек
COVID-19 в мире болеет уже 39,7 млн человек
Фото: EPA

Заболевания почек, в том числе почечная недостаточность, повышают риск летального исхода от COVID-19. Об этом говорится в выводах ученых Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, опубликованных 16 октября.

Исследователи изучили клинические исходы у 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 10 марта по 31 июля 2020 года в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема. В общей сложности 216 (58%) пациентов поступили с COVID‐19 и почечной недостаточностью. 

У 216 из них были хронические или вызванные инфекцией болезни почек. 107 пациентов (49,53%) скончались. Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерло 32 человека (21%).

Максимальная смертность наблюдалась у пациентов, перенесших трансплантацию почек, сказано в исследовании.

"Данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов, поступивших в реанимацию с COVID-19, связана с высокой смертностью и необходимостью постоянной поддержки функции почек после выписки из отделения интенсивной терапии", – подытожили ученые.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 октября, COVID-19 заболело более 39,7 млн человек. Умерло 1,1 млн человек, а 27,3 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, Лондон, ученые, исследование, смертность, трансплантация, Бирмингем, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус
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