Эпидемия COVID-19. В Грузии зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных

В Грузии большинство новых пациентов, у которых 17 октября обнаружили коронавирусную инфекцию, приходится на столицу Тбилиси.

17 октября в Грузии зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом – 1192 случая. Об этом 18 октября сообщила заведующая отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, информирует Первый канал грузинского телевидения.

По ее словам, больше всего случаев COVID-19 подтверждено за 24 часа в Тбилиси – 471, остальные пришлись на девять других регионов страны.

"Эхо Кавказа" отмечает, что предыдущий рекорд суточного прироста был зафиксирован сутками ранее, он составил 985 случаев COVID-19.

По данным Минздрава Грузии, на 18 октября в стране подтверждено в общей сложности 17 477 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 136 человек с COVID-19. Выздоровело 8060 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.