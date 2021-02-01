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Заявление друга Путина Ротенберга о дворце в Геленджике скорее контрпродуктивно – Белковский

Заявление близкого к главе Кремля бизнесмена Аркадия Ротенберга о том, что "дворец Путина" в Геленджике принадлежит ему, а не президенту, не сможет погасить волну протестов, считает российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: Креатива нынче не дофига
Белковский: Креатива нынче не дофига
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Заявление российского миллиардера Аркадия Ротенберга, что дворец в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального связывает с президентом РФ Владимиром Путиным, на самом деле принадлежит ему, – непродуктивно.

Такое мнение выразил 30 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Станислав Белковский.

Он считает, что заявление Ротенберга, который является другом Путина, должно было убедить потенциальных участников акций протеста, что дворец не имеет к Путину отношения.

"Заявление Аркадия Ротенберга в этом смысле скорее контрпродуктивно. Все знают, что Ротенберг – типичный путинский олигарх, личный друг великого вождя, и кому же, как не ему, взять ответственность на себя? Поэтому погасить волну протестных настроений таким образом Кремль не сможет. Как говорил в таких случаях покойный Михаил Юрьевич Лесин, некогда властный куратор российских традиционных олдскульных средств массовой информации, "креатива у нас нынче не дофига", – сказал Белковский.

Политолог считает, что "если бы, наоборот, Кремль хотел убедить, что это путинский дворец, то и надо было выпускать Ротенберга и объявлять его владельцем".

"Хотя были и другие, более оригинальные версии. Например, можно было бы эти 16 подземных этажей объявить центром приморского пляжного отдыха вампиров, представителей вампир-сообщества. По полуофициальным данным, 3,72% населения России являются вампирами. Их права никто не защищает, кроме, пожалуй, Дмитрия Анатольевича Медведева, который, будучи президентом, переводил время так, что светать начинало ближе к 10 утра, и поэтому среднестатистический вампир мог еще в темноте добраться на работу", – иронично прокомментировал политолог.

ФБК 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января владельцем дворца назвал себя Аркадий Ротенберг. Он утверждает, что строит там отель.

Теги: Россия, протесты, Станислав Белковский, Кремль, расследование, Аркадий Ротенберг, президент, дворец, ФБК, миллиардер
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