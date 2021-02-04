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Белковский: Перелом в пандемии будет к 21 апреля, 95-летию королевы Елизаветы II. Что-то важное произойдет в мире

В эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман российский политолог Станислав Белковский не исключил, что в апреле королева Великобритании Елизавета II отречется от престола или произойдет что-то другое важное в мире.

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Белковский отметил, что переломы связаны с великими историческими личностями
Белковский отметил, что переломы связаны с великими историческими личностями
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Перелом в ситуации с пандемией COVID-19 произойдет в апреле 2021 года. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Одна из самых великих исторических личностей, живущих в наше время, – это королева Елизавета II, которая 21 апреля отмечает свое 95-летие. И ее биограф даже в газете Daily Mail в прошлом году заявил, что, возможно, она отречется от престола к этому дню. Это пока не нашло никакого подтверждения, но заявление такое было. Так что я думаю, что к 21 апреля что-то важное в мире все-таки произойдет, что облегчит ситуацию. [Возможно,] отменят какие-нибудь локдауны во многих странах именно к этой дате, потому что надо порадовать королеву", – сказал он.

Рассуждая о пандемии коронавирусной инфекции, политолог предположил, что "формальные ограничения будут скоро сняты после всеобщей вакцинации, возможности которой определяются способностью фармацевтической промышленности произвести все эти огромные вакцины".

"Что, я думаю, будет? Поскольку произошла большая деиндустриализация в предыдущую эпоху, мощностей в мире нет, чтобы всех вакцинировать. Что произойдет-то на самом деле? Будет вводиться активно плацебо под видом вакцины. И естественно, эти плацебо сработают. Люди перестанут болеть. Вот примерно что-нибудь такое случится в конце нынешнего года. Хотя я думаю, что перелом, точка перегиба функции – она всегда связана с какими-то великими историческими личностями, живущими в наше время", – объяснил Белковский.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 февраля в мире подтверждено более 104 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 2,27 млн пациентов с COVID-19.

Елизавета II взошла на престол в Великобритании в феврале 1952 года, в апреле 2021-го королеве исполнится 95 лет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Великобритания, Станислав Белковский, королева Елизавета II, вакцинация, Алеся Бацман, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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