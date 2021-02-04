В мире коронавирус подтвердили более чем у 104 млн человек

С начала пандемии в мире умерло 2,27 млн пациентов с коронавирусом, более 58 млн выздоровели.

В США 26,6 млн заболевших COVID-19

Фото: EPA

В мире к утру 4 февраля подтвердили 104,4 млн случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. С начала пандемии в мире умерло 2,27 млн пациентов с коронавирусом, более 58 млн выздоровели. Странами с наибольшим распространением вируса являются: США (26,6 млн заболевших, 450,7 тыс. умерших);

Индия (10,8 млн заболевших, 154,7 тыс. умерших, 10,48 млн выздоровевших);

Бразилия (9,34 млн заболевших, 227,6 тыс. умерших, 8,3 млн выздоровевших);

Великобритания (3,9 млн заболевших, 109,5 тыс. умерших);

Россия (3,86 млн заболевших, 73,5 тыс. умерших, 3,3 млн выздоровевших). Украина в списке на 17-м месте. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.