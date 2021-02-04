В мире коронавирус подтвердили более чем у 104 млн человек

В мире к утру 4 февраля подтвердили 104,4 млн случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
С начала пандемии в мире умерло 2,27 млн пациентов с коронавирусом, более 58 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.