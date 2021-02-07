В США считают, что РФ ведет информационную кампанию против американских вакцин от коронавируса

В числе СМИ, которые манипулируют информацией об американских вакцинах от коронавируса, опрошенные The New York Times эксперты назвали российские государственные Russia Today и Sputnik.

Россия ведет информационную кампанию против вакцин от коронавируса американских компаний Pfizer и Moderna. Об этом говорится в опубликованной 5 февраля статье The New York Times.

Издание опросило ряд исследователей и чиновников Государственного департамента США.

Они считают, что Россия продвигает свою вакцину "Спутник V" и поэтому пытается преподнести вакцину конкурентов как проблемную. Москва пытается делать это в разных частях света, но особо заметно это происходит в странах Латинской Америки.

В статье отмечается, что к кампании против американских вакцин причастны, в частности, испаноязычные аккаунты в Twitter и Facebook двух российских государственных СМИ – RT (Russia Today) и Sputnik, которые входят в число самых влиятельных в Латинской Америке.

Основываясь на мнении собеседников, The New York Times называет предоставляемую указанными СМИ информацию дезинформацией, манипуляцией и искажающими правду новостями.

В Госдепартаменте США считают, что действия России "подрывает коллективные глобальные усилия" по борьбе с пандемией.

Кампания против американских вакцин направлена в том числе на Мексику и Аргентину, которые договорились с Москвой о приобретении "Спутник V".

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech с эффективностью 95%, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По состоянию на 7 февраля в мире подтвердили более 105 млн случаев COVID-19, умерло 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В мире вакцинировано более 124 млн человек.

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран, в Евросоюзе она одобрена только в Венгрии.