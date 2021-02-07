Венгрия одобрила использование российской вакцины от COVID-19

В Национальном центре общественного здравоохранения Венгрии заявили, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей, сообщила пресс-служба министерства трудовых ресурсов страны.

В Венгрии для вакцинации одобрили четыре препарата Фото: EPA

В Венгрии для вакцинации населения одобрили использование российского препарата от коронавируса "Спутник V". Об этом 7 февраля заявил министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер, сообщила пресс-служба министерства трудовых ресурсов Венгрии на странице в Facebook.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей, говорится в сообщении.

В Венгрии для вакцинации уже одобрены четыре препарата – американские Pfizer и Moderna, шведско-британский AstraZeneca и российский "Спутник V".

Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала "Спутник V". Об этом 21 января сообщил сайт разработчика вакцины. Препарат прошел регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований в России.

"По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси", – уточнили производители.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины "Спутник V". В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. "Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", – отметил он. 5 января "Биолек" и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку.

Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в своем плане вакцинации.

29 января Верховная Рада приняла закон, который запрещает применять в Украине вакцины от коронавируса, разработанные страной-агрессором (Россией).