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Исследование показало низкую эффективность вакцины AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса

После оглашения результатов исследования, свидетельствующего о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса, в ЮАР остановили вакцинацию этим препаратом.

В ЮАР остановили вакцинацию вакциной производства AstraZeneca
В ЮАР остановили вакцинацию вакциной производства AstraZeneca
Фото: ЕРА

Вакцина от коронавируса AstraZeneca/Oxford показала более низкую эффективность у инфицированных южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом свидетельствует исследование Оксфордского университета и Витватерсрандского университета в ЮАР, результаты опубликованы 7 февраля.

В исследовании принимали участие около 2 тыс. человек, средний возраст которых составлял 31 год.

"Схема с двумя дозами вакцины ChAdOx1 nCoV-19 обеспечивает минимальную защиту от легкой-умеренной инфекции COVID-19, вызванной вариантом коронавируса B.1.351, впервые выявленным в Южной Африке. ...Эффективность против тяжелой инфекции COVID-19 от этого варианта не оценивалась", – говорится в сообщении.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с исходным штаммом вируса южноафриканский штамм нейтрализация "была существенно снижена".

После оглашения результатов исследования в ЮАР приостановили вакцинацию медработников препаратом от AstraZeneca. Об этом вечером 7 февраля рассказал на пресс-конференции глава Минздрава страны Звели Мхизе, сообщило агентство Associated Press.

Он отметил, что "необходимо проделать дополнительную работу". Ученые также будут изучать, насколько вакцина AstraZeneca эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти от этого варианта коронавируса.

На той же пресс-конференции говорилось о возможной вакцинации другими вакцинами, более эффективными против южноафриканского штамма.

По состоянию на 7 февраля в ЮАР, по данным Минздрава, зарегистрировано почти 1,5 млн случаев COVID-19, скончались 46 290 инфицированных пациентов.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно таким штаммом.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина от коронавируса эффективна против новых, более заразных, штаммов, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Теги: вакцинация, исследование, ЮАР, вирус, Оксфорд, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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