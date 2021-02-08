Pfizer собирается ускорить производство вакцины от COVID-19 почти в два раза

Американская фармкомпания Pfizer тратит в среднем 110 дней на изготовление партии вакцины от коронавируса. Вице-президент Pfizer по операциям со стерильными инъекционными препаратами Чаз Калитри сообщил о планах уменьшить этот показатель до 60 дней.

Фармацевтическая компания Pfizer рассчитывает, как вдвое сократить время на производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил американский телеканал USA Today 7 февраля со ссылкой на комментарий вице-президента Pfizer по операциям со стерильными инъекционными препаратами Чаза Калитри.

В целом на изготовление партии вакцины компания тратит 110 дней. В планах уменьшить этот показатель в среднем до 60 дней. Pfizer назвала этот проект "Скорость света". Калитри сказал, что за последний месяц фармкомпания удвоила объем производства вакцин.

По словам вице-президента, Pfizer строит свою производственную систему на том, как вакцина разрабатывалась в лаборатории. Обычно инженеры тратили годы на повышение эффективности и рентабельности. Но ситуация с распространением COVID-19 оказалась исключением, добавил он.

Компания сразу приступила к коммерческому производству. Как только с производственной линии начали сходить флаконы с вакциной, инженеры начали думать, как сделать их производство быстрее и лучше, пояснил Калитри. Наряду с повышением скорости Pfizer увеличивает выпуск продукции, добавляя производственные линии на всех трех заводах, сообщили в компании.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer сообщило, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно. Всего около 19 стран намерены привить своих граждан от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Сейчас она производится в Германии и Бельгии. В феврале BioNTech намеревается открыть дополнительное производство вакцины в объеме 250 млн доз в немецком Марбурге. Это позволит производить 750 млн доз в год, сообщила "Немецкая волна".

Украина в рамках механизма COVAX получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале.