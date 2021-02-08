В Сеуле на коронавирус решили тестировать домашних животных

На коронавирус в столице Южной Кореи Сеуле намерены тестировать только домашних котов и собак с симптомами COVID-19.

В Сеуле решили проверять на коронавирусную инфекцию домашних кошек и собак. Об этом 8 февраля сообщил официальный правительства города, информирует Yonhap News Agency.

Тестировать будут животных, у которых будут симптомы COVID-19: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, выделения из глаз или носа.

Исследования будут проводить бригады из медработников и ветеринара, тестировать планируют рядом с местом проживания животных.

Собака или кот, у которого обнаружат COVID-19, будет направляться на домашний двухнедельный карантин, а если их хозяева из-за возраста или болезни не могут этого обеспечить, животных изолируют в городском учреждении на западе Сеула.

Агентство отмечает, что новая программа стартует через несколько недель после выявления коронавирусной инфекции у котенка в городе Чинджу на юго-востоке страны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 8 февраля коронавирусную инфекцию в мире подтвердили в 106,2 млн случаев (в Южной Корее – 81 тыс.), скончались 2,3 млн пациентов с COVID-19 (в Южной Корее – 1474).