Возможное введение паспортов вакцинации от COVID-19 Кулеба сравнил с принципом "А давайте что-то сделаем"

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в мире не существует системного решения о паспортах для вакцинированных от коронавируса.

Разговоры о введении паспортов вакцинации от коронавируса напоминают происходящее в начале пандемии COVID-19, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил 8 февраля на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я считаю, что тема паспортов прививок относится к той категории решений, которые мы видели в начале пандемии: "А давайте что-то сделаем"... У меня есть две собаки, и у них у обеих есть паспорта, и в этих паспортах есть наклейки с их прививками. Поэтому я понимаю, откуда логика этих решений появляется", – сказал дипломат.

По словам Кулебы, ему не известно ни одно "целостное, комплексное решение" по поводу паспортов вакцинации.

"В одних странах говорят: "А давайте". В других говорят: "А мы не будем". Поэтому системного решения по этому поводу не существует. Происходит рефлексия под давлением пандемии с требованием от правительств что-то делать", – объяснил глава МИД Украины.

Он считает, что введение таких паспортов повлияет на мобильность людей больше, чем сама пандемия.

Вакцинация от коронавируса стартовала в 73 странах, по состоянию на 7 февраля привито более 128 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 8 февраля коронавирусную инфекцию в мире подтвердили в 106,2 млн случаев, скончались 2,3 млн пациентов с COVID-19.