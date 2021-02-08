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Из-за коронавируса страны демонстрируют большую солидарность друг с другом – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что после нормализации ситуации с распространением COVID-19 со стороны разных стран снова будет слышно много "эгоистической риторики".

Кулеба не исключает, что ситуация "начнет откатываться назад"
Кулеба не исключает, что ситуация "начнет откатываться назад"
Фото: ЕРА

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции объединила страны. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 8 февраля на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Самый интересный вопрос сейчас – станет ли коронавирус вакциной от эгоизма в мире? Сделает ли он эту прививку, если сделает – насколько долго она будет держаться? Я остаюсь умеренным оптимистом. Я считаю, что коронавирус завел нас в период, когда страны демонстрируют большее единство, большую солидарность друг с другом", – сказал он.

По словам дипломата, это может быть временным явлением.

"Я думаю, что как только все рынки насытятся вакцинами, больницы – лекарствами и надежными протоколами для лечения, ситуация начнет откатываться назад и мы снова услышим много эгоистической риторики в мире со стороны разных стран", – объяснил Кулеба.

Он считает, что "важным тестом" для этого станут доступ к вакцинам от коронавируса и восстановление мобильности в мире, в том числе возобновление безвиза между Украиной и Европейским союзом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация от коронавируса стартовала в 73 странах, по состоянию на 7 февраля привито более 128 млн человек.

Теги: лекарства, вакцинация, Дмитрий Кулеба, лечение, дипломаты, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки
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