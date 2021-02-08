Зеленский заявил, что готов привиться от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на личном примере, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация от коронавируса важна и безопасна.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности привиться от коронавирусной инфекции, когда такие препараты будут доступны в Украине для массовой вакцинации. Об этом он сказал во время открытия всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский подчеркнул, что, когда удалось решить вопрос поставок вакцин в Украину, появилась другая проблема – недоверие к прививкам и отказ от вакцинации большей части населения.

"Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна. Она безопасна и нужна", – сказал глава государства.

После своей речи на сессии вопрос-ответ президент напомнил, как сам болел COVID-19 в ноябре почти три месяца. По его словам, он будет вакцинироваться вместе с украинскими военными как главнокомандующий первой вакциной, которую доставят в страну.

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. Также, по информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса.