Зеленский о российской вакцине от COVID-19: Граждане Украины – не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права

Официального подтверждения эффективности российской вакцины от коронавируса пока нет, а экспериментировать на украинцах никто не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены в мире.

"Мы получим [препарат] Pfizer в феврале. Также я сегодня буду говорить с главой Pfizer, первую часть мы точно получим", – отметил он.

В ходе беседы с журналистами Зеленский добавил, что лучший вариант убедить мир в качестве произведенной вакцины – это провести глобальную вакцинацию населения своей страны.

"К сожалению, в Украине пока нет своей вакцины. У россиян есть, это положительно для их населения. У них примерно 140 млн человек. Поэтому перед тем, как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить [вакцинами] свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", – отметил глава государства.

На уточняющий вопрос, поменяет ли он свое мнение, если европейский регулятор ЕС скажет, что российская вакцина эффективна, Зеленский сказал: "У нас уже есть договоренности с европейскими и мировыми производителями самых качественных вакцин".

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний.

В России заявляли о 95-процентной эффективности произведенной вакцины. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также передали ряду стран.