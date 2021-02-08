Зеленский о российской вакцине от COVID-19: Граждане Украины – не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права

Официального подтверждения эффективности российской вакцины от коронавируса пока нет, а экспериментировать на украинцах никто не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены в мире.
"Мы получим [препарат] Pfizer в феврале. Также я сегодня буду говорить с главой Pfizer, первую часть мы точно получим", – отметил он.
В ходе беседы с журналистами Зеленский добавил, что лучший вариант убедить мир в качестве произведенной вакцины – это провести глобальную вакцинацию населения своей страны.
"К сожалению, в Украине пока нет своей вакцины. У россиян есть, это положительно для их населения. У них примерно 140 млн человек. Поэтому перед тем, как нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить [вакцинами] свое население. Тогда это о лечении, о вакцинации, а не о политике", – отметил глава государства.
На уточняющий вопрос, поменяет ли он свое мнение, если европейский регулятор ЕС скажет, что российская вакцина эффективна, Зеленский сказал: "У нас уже есть договоренности с европейскими и мировыми производителями самых качественных вакцин".
Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний.
В России заявляли о 95-процентной эффективности произведенной вакцины. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.
В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также передали ряду стран.
В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.
Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.
1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января президент Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).
30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. По информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.