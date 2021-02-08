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"Восхищаюсь вашими медиками". Генеральный директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения вместе с международными партнерами из Европейского союза и Всемирным банком поддерживали Украину с начала пандемии коронавируса, сказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Гебрейесус положительно оценил меры украинских властей в борьбе с COVID-19
Гебрейесус положительно оценил меры украинских властей в борьбе с COVID-19
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения будет поддерживать Украину в ее борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я восхищаюсь вашими медиками, которые делают все от них зависящее. И я хочу пообещать, что ВОЗ продолжит оказывать вам поддержку, чтобы остановить передачу [инфекции], спасать жизни и восстанавливать нормальную жизнь страны. И я приветствую Украину с теми ранними шагами, с теми мерами, к которым вы прибегли для того, чтобы противодействовать COVID-19", – сказал Гебрейесус.

ВОЗ совместно с международными партнерами из Европейского союза и Всемирным банком поддерживала Украину с начала пандемии, напомнил он.

"Мы пытались развивать мощности лабораторий, а также улучшить способности противодействия пандемии. ВОЗ также предоставила поддержку более 200 украинским медучреждениям и лабораториям в рамках противодействия распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, а не только пандемии", – добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус положительно оценил противоэпидемические меры, принятые украинской властью.

"Вы знаете, что этот вирус можно удерживать, если соблюдать соответствующие условия, включая тестирование, изоляцию, а также поддержку карантина. И мы все можем играть свои отдельные роли с тем, чтобы защитить себя и других, сохраняя социальную дистанцию, избегая больших скоплений людей, нося маски, открывая окна. И я призываю вас продолжать действиями таким образом", – резюмировал он.

В Украине с начала пандемии коронавируса вводили карантинные ограничения, чтобы снизить увеличение количества заболевших. Последний раз жесткий карантин был с 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса. Его назвали "карантином зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

До "карантина зимних каникул" в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

Вакцинация от коронавируса, которая, по данным Bloomberg, стартовала в 73 странах мира, в Украине пока не началась. Президент Украины Владимир Зеленский в конце января анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

По состоянию на утро 8 февраля в Украине коронавирус подтвердили почти у 1,25 млн человек, 23,6 тыс. заболевших умерли, а более 1,07 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Всемирный банк, карантин, Европа, Всемирная организация здравоохранения, медики, Евросоюз, борьба, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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