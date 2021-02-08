"Восхищаюсь вашими медиками". Генеральный директор ВОЗ похвалил Украину за борьбу с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения вместе с международными партнерами из Европейского союза и Всемирным банком поддерживали Украину с начала пандемии коронавируса, сказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения будет поддерживать Украину в ее борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я восхищаюсь вашими медиками, которые делают все от них зависящее. И я хочу пообещать, что ВОЗ продолжит оказывать вам поддержку, чтобы остановить передачу [инфекции], спасать жизни и восстанавливать нормальную жизнь страны. И я приветствую Украину с теми ранними шагами, с теми мерами, к которым вы прибегли для того, чтобы противодействовать COVID-19", – сказал Гебрейесус.

ВОЗ совместно с международными партнерами из Европейского союза и Всемирным банком поддерживала Украину с начала пандемии, напомнил он.

"Мы пытались развивать мощности лабораторий, а также улучшить способности противодействия пандемии. ВОЗ также предоставила поддержку более 200 украинским медучреждениям и лабораториям в рамках противодействия распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, а не только пандемии", – добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус положительно оценил противоэпидемические меры, принятые украинской властью.

"Вы знаете, что этот вирус можно удерживать, если соблюдать соответствующие условия, включая тестирование, изоляцию, а также поддержку карантина. И мы все можем играть свои отдельные роли с тем, чтобы защитить себя и других, сохраняя социальную дистанцию, избегая больших скоплений людей, нося маски, открывая окна. И я призываю вас продолжать действиями таким образом", – резюмировал он.

В Украине с начала пандемии коронавируса вводили карантинные ограничения, чтобы снизить увеличение количества заболевших. Последний раз жесткий карантин был с 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса. Его назвали "карантином зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.