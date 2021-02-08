В ВОЗ призвали делиться вакцинами, чтобы спасти мир от COVID-19

Большинство стран, где медики и пенсионеры уже привились от коронавируса, смогут защитить мир от пандемии, если поделятся своими вакцинами со странами, у которых еще нет доступа к таким препаратам, считает генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

От коронавируса уже привито более 131 млн человек Фото: ЕРА

Около 2,5 млрд людей в мире не имеют доступа к вакцине от коронавирусной инфекции, что создает серьезный риск передачи заболевания COVID-19. Такие данные озвучил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Амбиции, необходимость и ресурсы, благодаря которым разрабатываются вакцины [от коронавируса], должны быть увеличены. Они должны применяться и к справедливому распределению таких вакцин", – сказал глава ВОЗ.

По всему миру количество вакцин стало больше, чем инфицированных людей. С одной стороны, это хорошая новость и большое достижение за такой короткий промежуток времени, считает Гебрейесус.

"В то же время около трех четвертей вакцин было введено в 10 странах, которые отвечают за 60% глобального ВВП. И почти две трети (2,5 млрд человек) не имеют ни одной вакцины. Так население имеет серьезный риск передачи инфекции", – подчеркнул директор организации.

По его мнению, большинство стран, где от коронавируса уже привились медики и пенсионеры, смогут защитить мир, если поделятся вакцинами с другими странами.

"Чем дольше мы будем вакцинировать людей из групп риска, тем больше дадим возможности вирусу мутировать и избегать вакцины. Иначе говоря, если не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к начальной фазе", – подытожил он.