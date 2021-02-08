В Украине будут снимать ограничения для привившихся и переболевших COVID-19 – Зеленский

Украина будет отменять любые ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса и для тех, кто уже переболел COVID-19. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я считаю, мы будем как государство, мы это уже почти разработали, отменять какие-либо ограничения, особенно для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом. И это правильно, потому что мы не можем быть все время в таком напряженном формате ограничений", – пояснил он.

Зеленский сказал также, что его родители также должны сделать прививку от COVID-19, когда вакцина будет в доступном формате.

"Важно показать, что мы не боимся вакцинировать своих родителей, несмотря на их возраст. Я считаю, что все это надо делать и проверять", – добавил он.

В тоже время президент подчеркнул необходимость вакцинирования, поскольку Европа не позволит свободно путешествовать без прививок от COVID-19.

"Надо будет вакцинироваться. Я не уверен, что паспорт вакцинации введут все страны, и будет ли он вообще введен. Но понимаю, что вакцина поможет", – отметил Зеленский.

В августе прошлого года Украина закрывала границы для иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации. Ограничения действовали с 28 августа по 28 сентября. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.

Европейская комиссия рекомендовала в конце января этого года обновить требования для безопасного въезда в страны Евросоюза из-за новых мутирующих вариантов коронавируса и нестабильной ситуацией со здоровьем населения всего мира. По требованию Еврокомиссии, все путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до вылета. Граждане, резиденты ЕС и члены их семей должны сделать тест по прибытии в страну.