В Украине будут снимать ограничения для привившихся и переболевших COVID-19 – Зеленский

Украина будет отменять любые ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса и для тех, кто уже переболел COVID-19. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я считаю, мы будем как государство, мы это уже почти разработали, отменять какие-либо ограничения, особенно для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом. И это правильно, потому что мы не можем быть все время в таком напряженном формате ограничений", – пояснил он.
Зеленский сказал также, что его родители также должны сделать прививку от COVID-19, когда вакцина будет в доступном формате.
"Важно показать, что мы не боимся вакцинировать своих родителей, несмотря на их возраст. Я считаю, что все это надо делать и проверять", – добавил он.
В тоже время президент подчеркнул необходимость вакцинирования, поскольку Европа не позволит свободно путешествовать без прививок от COVID-19.
"Надо будет вакцинироваться. Я не уверен, что паспорт вакцинации введут все страны, и будет ли он вообще введен. Но понимаю, что вакцина поможет", – отметил Зеленский.
В августе прошлого года Украина закрывала границы для иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации. Ограничения действовали с 28 августа по 28 сентября. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.
Европейская комиссия рекомендовала в конце января этого года обновить требования для безопасного въезда в страны Евросоюза из-за новых мутирующих вариантов коронавируса и нестабильной ситуацией со здоровьем населения всего мира. По требованию Еврокомиссии, все путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Тест необходимо сдать не раньше чем за 72 часа до вылета. Граждане, резиденты ЕС и члены их семей должны сделать тест по прибытии в страну.
В Украине вакцинация от коронавируса пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.
Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.
1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).
30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. По информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации.
По состоянию на утро 8 февраля в Украине коронавирус подтвердили почти у 1,25 млн человек, 23,6 тыс. заболевших умерли, а более 1,07 млн – выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.