Зеленский пообещал к лету 10 млн доз вакцины от COVID-19. График вакцинации может появиться в приложении "Дія"

Украина должна получить миллион доз вакцины от коронавируса уже в феврале, если не будет проблем из-за бюрократии, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: "Поставлена задача: где есть вакцины – мы берем вакцины" Фото: president.gov.ua

В феврале Украина должна получить миллион доз вакцины от COVID-19, а к лету – еще около 10 миллионов. О планах рассказал президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Договоренность у нас есть. Мы должны получить миллион в феврале, если не будет промедления с обеих сторон, потому что вы знаете, что такое бюрократия. Мы должны получить этот миллион. Сейчас самое напряженное время февраль-март. Потом будет легче. Вы говорили о 20 миллионах. Мое отношение к этому такое, что мы должны предоставить [вакцину] всем украинцам согласно Конституции Украины. У нас медицина бесплатная. Мы должны дать возможность всем людям. А там посмотрим", – отметил глава государства.

По его словам, соответствующие договоренности уже есть с Великобританией и США. К лету в Украине будет около 10 млн вакцин, уверен Зеленский.

"Поставлена задача: где есть вакцины – мы берем вакцины. Я знаю, что европейские страны проверяют, сколько людей у них готовы вакцинироваться и делают график. Я попросил [министра цифровой трансформации] Михаила Федорова вместе с [министром здравоохранения Максимом] Степановым еще в ноябре подготовить большую платформу, чтобы люди имели возможность записываться", – сказал Зеленский.

График вакцинации населения подготовят до первой массовой вакцинации, его интегрируют в приложение "Дія".