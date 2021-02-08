Зеленский пообещал к лету 10 млн доз вакцины от COVID-19. График вакцинации может появиться в приложении "Дія"

В феврале Украина должна получить миллион доз вакцины от COVID-19, а к лету – еще около 10 миллионов. О планах рассказал президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Договоренность у нас есть. Мы должны получить миллион в феврале, если не будет промедления с обеих сторон, потому что вы знаете, что такое бюрократия. Мы должны получить этот миллион. Сейчас самое напряженное время февраль-март. Потом будет легче. Вы говорили о 20 миллионах. Мое отношение к этому такое, что мы должны предоставить [вакцину] всем украинцам согласно Конституции Украины. У нас медицина бесплатная. Мы должны дать возможность всем людям. А там посмотрим", – отметил глава государства.
По его словам, соответствующие договоренности уже есть с Великобританией и США. К лету в Украине будет около 10 млн вакцин, уверен Зеленский.
"Поставлена задача: где есть вакцины – мы берем вакцины. Я знаю, что европейские страны проверяют, сколько людей у них готовы вакцинироваться и делают график. Я попросил [министра цифровой трансформации] Михаила Федорова вместе с [министром здравоохранения Максимом] Степановым еще в ноябре подготовить большую платформу, чтобы люди имели возможность записываться", – сказал Зеленский.
График вакцинации населения подготовят до первой массовой вакцинации, его интегрируют в приложение "Дія".
Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.
Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.
25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).
30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).
В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял Степанов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.