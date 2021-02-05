Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от COVID-19 – Степанов

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, государство получило подтверждение о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax.

Поставки вакцин от AstraZeneca и Novavax начнутся в феврале, сказал Степанов Фото: ЕРА

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует пресс-служба главы государства.

Речь идет о препаратах, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США). Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будут реализовывать через контракт между Serum Institute и британской компанией Crown Agents, сказано в релизе.

О стоимости контрактов на эти вакцины в сообщении пресс-службы президента не упоминают. Crown Agents – компания, которая определена Кабмином Украины как специализированная организация по закупке вакцин от коронавируса для Украины.

Степанов говорил, что расходы украинского правительства сверх номинальной стоимости вакцины при сотрудничестве с Crown Agents составят около 1% и это будут логистические расходы.

Поставки вакцин от AstraZeneca и Novavax начнутся в феврале.

Зеленский отметил, что, "как и каждый украинец", ждет начала прививочной кампании.

"12 млн доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", – добавил он.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина имеет потенциальную возможность бесплатно получить 16 млн доз вакцины, из них 8 млн доз поставят гарантированно, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.