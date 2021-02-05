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Bloomberg: С нынешними темпами вакцинации мир вернется к нормальной жизни через семь лет

Расчеты Bloomberg основаны на текущих темпах вакцинации. Однако, отмечают в агентстве, темпы будут ускоряться из-за того, что со временем будет появляться все больше и больше вакцин.

Калькулятор Bloomberg не учитывает антитела, которые возникают после выздоровления: возможно, в местах, где много заболевших, понадобится меньше прививок для возникновения коллективного иммунитета
Калькулятор Bloomberg не учитывает антитела, которые возникают после выздоровления: возможно, в местах, где много заболевших, понадобится меньше прививок для возникновения коллективного иммунитета 
Фото: EPA

Если сохранятся текущие темпы вакцинации людей от коронавируса, мир сможет вернуться к нормальной жизни только через семь лет. Об этом пишет агентство Bloomberg, основываясь на собственных расчетах. 

Ответ на актуальный для всего мира вопрос "Когда закончится пандемия?" можно измерить прививками, считает агентство.

Вакцинация защищает от Covid-19 в течение нескольких недель после вакцинации. Но по мере того, как все больше людей получают вакцину, группы людей начинают выстраивать коллективную защиту от вируса, чтобы отдельные искры инфекции выгорали, а не перерастали во вспышку. Это понятие известно как коллективный иммунитет. 

Bloomberg ежедневно отслеживает данные по вакцинации и создал базу данных о прививках от Covid-19, сделанных по всему миру, – более чем 119 млн доз на сегодняшний день. По словам известного американского иммунолога Энтони Фаучи, с 1984 года руководящего Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), для возникновения коллективного иммунитета требуется охват населения от 70% до 85%. 

Израиль, где темпы вакцинации самые быстрые, достигнет показателя в 75% вакцинированного населения через два месяца. США смогут получить коллективный иммунитет почти накануне 2022 года. Но в богатых странах вакцинация идет значительно быстрее, чем в бедных. Поэтому для того, чтобы вакцинировать хотя бы 75% населения планеты, при нынешних темпах процесса нужно семь лет.

Визуализация калькулятора Bloomberg. Скриншот: bloomberg.com
Визуализация калькулятора Bloomberg. Скриншот: bloomberg.com

Эти расчеты не идеально точны, отмечают в агентстве, поскольку в реальной жизни вакцинация не происходит равномерно по времени. Так, в Нью-Йорке на этой неделе зимняя метель помешала многим получить прививки. Уровень вакцинации в Канаде снизился вдвое за последние недели из-за задержек с поставками вакцин.

В то же время, пишет Bloomberg, темпы, вероятно, заметно увеличатся по мере появления большего количества вакцин. Некоторые из крупнейших мировых центров по производству вакцин в Индии и Мексике только начинают свою работу. 

Калькулятор Bloomberg не учитывает уровень естественного иммунитета, который может возникнуть в результате выздоровления от Covid-19. Возможно, в сильно пораженных заболеванием местах может потребоваться более низкий уровень вакцинации, чтобы предотвратить широкое распространение инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 103,8 млн человек, умерло 2,25 млн заболевших, выздоровело 57,6 млн.

Первой масштабную кампанию по иммунизации населения начала Великобритания, это произошло 8 декабря 2020 года

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на 15 февраля. В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.

Теги: вакцинация, Bloomberg, вирус, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, Энтони Фаучи, иммунитет
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