Украина получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от коронавируса – Минздрав

Для формирования коллективного иммунитета в Украине необходимо привить от коронавирусной инфекции 60% граждан, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что вопрос готовности украинцев к вакцинации остается острым.

В мире сделали уже более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах Фото: ЕРА

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", информирует пресс-служба Минздрава.

Степанов заверил, что государство и Минздрав делают все возможное, чтобы граждане Украины получили доступ к вакцинам.

"Сегодня мы имеем подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. Однако остается острым вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации. Именно поэтому во время форума одним из главных вопросов стали доверие к вакцинации и пути повышения этого доверия", – сказал он.

По словам министра, для формирования коллективного иммунитета в Украине необходимо, чтобы вакцинировались не менее 60% граждан страны.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в стране вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

8 февраля он провел разговор с главой правления компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время беседы последний пообещал Зеленскому "сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее".