Глава правления Pfizer пообещал Зеленскому сделать "все возможное", чтобы Украина получила вакцину как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правления компании Pfizer Альберт Бурла 8 января провели телефонный разговор о заключении контракта на поставку вакцины от коронавирусной инфекции в Украину, информирует пресс-служба главы государства.

В релизе сказано, что председатель правления Pfizer пообещал Зеленскому "сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее".

Обеспечение страны вакциной является одной из приоритетных задач властей, сказал Зеленский и поблагодарил Бурлу за то, что тот "сделал все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину".

"Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины", – заверил Зеленский.

О сумме контракта и количестве доз вакцины в релизе не говорится.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн.

Вакцину от Pfizer и BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С, глава украинского правительства Денис Шмыгаль говорил, что у Украины есть возможность хранения, логистики и транспортирования в пункты вакцинации вакцины, которую необходимо хранить при температуре -80 ºC.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).