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Цена на нефть марки Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

Стоимость нефти марки Brent выросла до $60,3 за баррель, WTI – до $57,8 за баррель. Обе марки торгуются на самом высоком за последний год уровне.

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Стоимость нефти вернулась на докризисный уровень, отмечают аналитики
Стоимость нефти вернулась на докризисный уровень, отмечают аналитики
Фото: depositphotos.com

Цена эталонной марки нефти Brent 8 февраля выросла на 1,21% и торгуется на уровне $60,3 за баррель, свидетельствуют данные сайта Investing.com

Стоимость нефти марки WTI тоже выросла, стоимость барреля достигла $57,8. Как отмечает Reuters, обе марки торгуются на самом высоком уровне с января 2020 года. Рынок нефти восстанавливается, сказала в комментарии агентству вице-президент компании Rystad Energy Паола Родригес Масиу. 

Как пишет Bloomberg, цена растет на фоне сокращения запасов добытой нефти, а также развертывания кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции (ожидается, что из-за этого спрос на нефть и ее продукты вырастет). 

Цены на нефть вернулись на докризисный уровень, а ситуация свидетельствует о том, что рынок быстро проходит кризис, начавшийся из-за пандемии, сказал Reuters аналитик швейцарского банка Julius Baer Нортберт Рюкер. 

Стоимость нефти растет после того, как члены Организации стран – экспортеров нефти и партнеры (ОПЕК+) 5 января договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. Две страны – Россия и Казахстан – увеличат объемы добычи нефти совокупно на 75 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день. Общий объем добычи нефти входящими в картель странами останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки.

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: нефть, вакцинация, Brent, WTI, цена на нефть
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