Цена на нефть марки Brent выросла до $53 в ожидании встречи министров ОПЕК+

Цена барреля североморской нефти Brent сегодня в ходе торгов достигала $53 за баррель. Аналитики предполагают, что рост рынка связан с тем, что производители могут ограничить производство на текущих уровнях в феврале, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

4 января стоимость нефти эталонных сортов Brent выросла до $53 за баррель. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.com.

Мартовский фьючерс торговался сегодня на уровне $51,39 – 53,14 за баррель нефти марки Brent (торги открылись на отметке $51,47 за баррель, на момент публикации новости цена барреля составила $53,2).

По информации Reuters, цена на нефть выросла в ожидании, что ОПЕК и смежные производители могут ограничить производство на текущих уровнях в феврале из-за пандемии коронавируса.

"Полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", – рассказал аналитик Хелима Крофт.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.