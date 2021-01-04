Цена на нефть марки Brent выросла до $53 в ожидании встречи министров ОПЕК+

4 января стоимость нефти эталонных сортов Brent выросла до $53 за баррель. Об этом свидетельствуют данные сайта Investing.com.
Мартовский фьючерс торговался сегодня на уровне $51,39 – 53,14 за баррель нефти марки Brent (торги открылись на отметке $51,47 за баррель, на момент публикации новости цена барреля составила $53,2).
По информации Reuters, цена на нефть выросла в ожидании, что ОПЕК и смежные производители могут ограничить производство на текущих уровнях в феврале из-за пандемии коронавируса.
"Полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", – рассказал аналитик Хелима Крофт.
После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.
10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.
На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.