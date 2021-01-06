ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март

Две страны – Россия и Казахстан – увеличат объемы добычи нефти в феврале совокупно на 75 тыс. баррелей в сутки. Такое же увеличение добычи ожидается и в марте.

ОПЕК решило с января этого года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
ОПЕК решило с января этого года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Фото: depositphotos.com

Страны Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились постепенно увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении организации от 5 января по результатам заседания.

ОПЕК приняло решение с января этого года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Согласно опубликованной на сайте ОПЕК таблице, общий объем добычи нефти странами ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом общий суточный объем добычи государствами – партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки), а в марте – до 14,684 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки).

Из данных ОПЕК следует, что наращивать добычу будут только две страны – Россия (на 65 тыс. баррелей в сутки в феврале и в марте) и Казахстан (на 10 тыс. баррелей в сутки в феврале и в марте).

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что что его страна добровольно сократит добычу нефти в феврале–марте примерно на 1 млн баррелей в сутки, отмечает The Wall Street Journal. По квоте им разрешено производить 9,119 млн баррелей в сутки.

По словам саудовского министра, такой шаг был сделан "с целью поддержки нашей экономики, экономики наших друзей и коллег, стран ОПЕК+ и для улучшения отрасли".

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади. В начале июня, когда страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем сокращении нефтедобычи, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская WTI – до $39,86.

Теги: Россия, Казахстан, промышленность, нефть, ОПЕК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Филатов показал девятимесячного сына
Филатов показал девятимесячного сына
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену G
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
Тарзан оголил грудь и пах
Тарзан оголил грудь и пах
Свиридова показала 17-летнего сына
Свиридова показала 17-летнего сына
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко G
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS