Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март

Две страны – Россия и Казахстан – увеличат объемы добычи нефти в феврале совокупно на 75 тыс. баррелей в сутки. Такое же увеличение добычи ожидается и в марте.

ОПЕК решило с января этого года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Фото: depositphotos.com

Страны Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств (ОПЕК+) договорились постепенно увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении организации от 5 января по результатам заседания.

ОПЕК приняло решение с января этого года увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Согласно опубликованной на сайте ОПЕК таблице, общий объем добычи нефти странами ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом общий суточный объем добычи государствами – партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки), а в марте – до 14,684 млн баррелей (+75 тыс. баррелей в сутки).

Из данных ОПЕК следует, что наращивать добычу будут только две страны – Россия (на 65 тыс. баррелей в сутки в феврале и в марте) и Казахстан (на 10 тыс. баррелей в сутки в феврале и в марте).

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что что его страна добровольно сократит добычу нефти в феврале–марте примерно на 1 млн баррелей в сутки, отмечает The Wall Street Journal. По квоте им разрешено производить 9,119 млн баррелей в сутки.

По словам саудовского министра, такой шаг был сделан "с целью поддержки нашей экономики, экономики наших друзей и коллег, стран ОПЕК+ и для улучшения отрасли".

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте 2020 года цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.