Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи

В январе 2021 года общее ограничение добычи стран – участниц ОПЕК+ составит 7,2 млн баррелей в сутки, сообщили в минэнергетики Казахстана.

Страны ОПЕК+ договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана по результатам встречи министерств стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"Страны – участницы соглашения ОПЕК+ договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний начиная с января 2021 года для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений", – говорится в сообщении.

Общее ограничение добычи стран – участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня, сообщили в ведомстве.

Bloomberg со ссылкой на делегата сообщил, что страны ОПЕК+ будут продолжать компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти в рамках нефтяной сделки до марта 2021 года.

О снижении уровня мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Однако из-за рекордного падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади.