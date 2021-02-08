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Зеленский назвал категории населения, которые должны обязательно привиться от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский считает разумным разработать список профессий, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.

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Зеленский считает, что работающие в сфере здравоохранения и образования должны вакцинироваться обязательно
Зеленский считает, что работающие в сфере здравоохранения и образования должны вакцинироваться обязательно
Фото: president.gov.ua

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине остается добровольной, но работающие на государство не имеют права отказаться от нее, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пока что [вакцинация] добровольная. Я считаю, что все люди, которые работают на государство, которые получают от государства средства и имеют постоянные контакты, – они не имеют права отказаться от вакцинации", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, исключение должны составлять те граждане, у которых есть аллергия и кому невозможно сделать прививку. Работающие в школах, университетах и больницах должны вакцинироваться обязательно, полагает президент. Зеленский ответил и на вопрос, как будет контролироваться такая вакцинация.

"Я считаю, что Кабмин должен разработать эту программу. Они знают мое мнение", – сказал он.

Зеленский счел правильным разработать список профессий, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Работники частных структур в него не войдут.

"С ними будет сложнее. Тут я думаю, что нужно говорить, почему такие формы мы делаем. Это важная тема. Должны говорить и с бизнесом, и с частными школами", – уточнил президент.

В Украине массовая вакцинация населения от коронавируса пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, Владимир Зеленский, медики, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, прививки
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