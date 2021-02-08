Вакцинация от COVID-19 в Украине может стать обязательной как условие нахождения на работе – Вениславский

Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Украине нет, заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения COVID-19, могут обязать вакцинироваться. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель президента в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский.

Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Украине нет, но ситуация неоднозначная, отметил он.

"С одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой – есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие", – сказал Вениславский.

По его словам, вакцинация в Украине будет добровольной, но если появится "необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан", то это возможно. Хотя "аргументация не на 100% будет безупречной", считает представитель президента в КСУ.

"Я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе", – подчеркнул Вениславский.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" выразил мнение, что "все люди, которые работают на государство, которые имеют постоянные контакты – они не имеют права отказаться от вакцинации".

Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.