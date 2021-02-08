США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer

Помощь США позволит Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по программе COVAX, рассказала временный поверенный в делах США Кристина Квин.

США планируют помочь Украине с хранением и транспортировкой первых 117 тыс. доз вакцины против коронавируса Pfizer. Об этом Общественному сообщили в посольстве США в Украине.

В частности, Америка предоставит холодильники для хранения препарата, который требует очень низких температур, рассказала временный поверенный в делах США Кристина Квин.

"Мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", – рассказала она.

Временный поверенный отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по программе COVAX.

Квин добавила, что 117 тыс. доз, которые должна получить Украина, – это первый транш, который предназначен для вакцинации медработников. Но США и COVAX продолжат сотрудничество с Украиной.

Вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С. Ее должны транспортировать по системе "холодовой цепи".

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин.