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Степанов заявил, что до апреля-мая в Украине не будут вводить новых локдаунов

У Украины хорошие показатели по динамике распространения COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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Степанов: У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции
Степанов: У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции
Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине до конца весны не будут вводить новых локдаунов. Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До апреля-мая жесткий карантин вводить не будем. Будем находиться в условиях адаптивного", – отметил Степанов.

По словам министра, у Украины хорошие показатели и по динамике распространения COVID-19 – в первую неделю декабря 2020 года было зафиксировано 89 тыс. случаев болезни, а за первые семь дней февраля 2021 года – 25,5 тыс.

"Украина находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности на 1 млн населения от коронавирусной болезни. У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции. Давайте признаем, это в том числе результат карантинных мер", – сказал Степанов.

По данным Минздрава, за время эпидемии в Украине подтвердили 1 246 990 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки – 2141), скончалось – 23 644 пациента, выздоровело – 1 075 743 человека.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, смертность, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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