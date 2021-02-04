Самый низкий в Украине уровень тестирования на коронавирус зафиксирован в Киевской области

В Украине, по данным Минздрава, средний охват тестированиями на коронавирус составляет за последние семь дней 87,7 на 100 тыс. населения. В Киевской области этот показатель в полтора раза ниже.

Интенсивнее всего на коронавирус тестируют в Киеве Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Самый низкий среди регионов Украины уровень тестирования на коронавирус за последние семь дней на 100 тыс. населения зафиксирован в Киевской области. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 февраля данные Министерства здравоохранения.

В среднем по стране показатель равен 87,7, а в Киевской области – 51,4.

В пятерку регионов с самым низким уровнем тестирования вошли также Черкасская (53,9), Кировоградская (54,2), Одесская (54,4) и Львовская (54,5) области.

Интенсивнее всего последнюю неделю тестируют в Киеве, там показатель равен 196,9.

По состоянию на 4 февраля в Украине подтвердили 1,23 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 5082 – за последнюю неделю. За время эпидемии в стране скончались 23 229 пациентов с COVID-19, выздоровело 1,06 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.