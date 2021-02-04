Лидеры Евросоюза проведут видеосаммит по пандемии COVID-19 и безопасности

Глава Европейского совета Шарль Мишель возглавит видеоконференцию 27 стран ЕС по координации COVID-19.

Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.

"25 февраля в 15.00 по среднеевропейскому времени (14.00 по Киеву) президент Европейского совета [Шарль Мишель] будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19", – заявил Лейтс.

На следующий день в 9.00 по среднеевропейскому времени (8.00 по Киеву) лидеры стран соберутся на второй саммит. Его посвятят безопасности, обороне и странам южного соседства ЕС, то есть, вероятно, обсудят отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также Средиземноморья.

On 25 February at 3pm @eucopresident will chair a #EU27 videoconference on #COVID19 coordination.



This meeting will be followed by a second #EU27 VTC on 26 February at 9am on security and defence & on Southern Neighborhood. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 3, 2021