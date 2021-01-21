Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС начнется в 2021 году – письмо лидеров Евросоюза Зеленскому

Европейский союз и Украина по итогам саммита в октябре 2020 года договорились о пересмотре условий Соглашения об ассоциации. В письме главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля президенту Украины Владимиру Зеленскому идет речь о сроках процедуры, сообщили в Офисе президента.

Украина и ЕС (на фото – Зеленский и Мишель во время саммита Украина – ЕС в Брюсселе в 2020 году) начнут пересмотр Соглашения об ассоциации в этом году Фото: ЕРА

В 2021 году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Об этом идет речь в письме главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры ЕС прислали Зеленскому письмо по итогам саммита Украина – ЕС, который состоялся в октябре 2020 года.

"В письме на имя главы государства говорится о шагах, предпринятых Европейским союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий", – сообщили в Офисе президента.

Как сказано в релизе, лидеры ЕС пишут, что между Украиной и Евросоюзом планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах.

Готовится к подписанию "уже в ближайшее время" Соглашение об общем авиационном пространстве, сказано в релизе. Документ планировали подписать на саммите Украина – ЕС в октябре, но это не произошло.

Кроме того, в письме идет речь о том, что стартовала работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. На саммите Украина – ЕС в октябре 2020 года, который прошел в Брюселе, стороны договорились об обновлении Соглашения.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.