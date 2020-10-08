Кравчук о результатах саммита Украина – ЕС: Евросоюз более внимательно смотрит на Украину

Бывший президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что на саммите Украина – ЕС европейские лидеры продемонстрировали большее понимание Украины, чем это было раньше.

Кравчук: Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в итоговом заявлении саммита Украина – ЕС есть много интересных моментов, которых раньше не было. Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода" 8 октября.

По мнению Кравчука, европейские лидеры сегодня с большим пониманием относятся к Украине.

"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, я там увидел очень много интересных вещей, которые раньше не писали в таких документах. То есть Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину", – считает Кравчук.

Среди положительных моментов он отметил позицию по Донбассу и экономическое сотрудничество с ЕС.

"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну России и Украины, то сейчас об Украине не упоминается – односторонняя ответственность. Это очень важно", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.