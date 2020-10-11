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ПОЛИТИКА

"Никаких поблажек". Замглавы ОП заверил, что Евросоюз не избегает критики Зеленского

На саммите Украина – ЕС, который состоялся 6 октября в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский провел "честный, открытый разговор" с руководством Евросоюза, заверил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Зеленский и Мишель провели "открытый разговор", заверил Жовква
Зеленский и Мишель провели "открытый разговор", заверил Жовква
Фото: EPA

Лидеры Европейского союза не избегают критики украинских властей. Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя мнение, что отсутствие критических замечаний в адрес Киева по итогам брюссельского саммита Украина – ЕС является следствием нежелания Брюсселя портить отношения с Украиной.

"Институты ЕС – это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки. Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент [Владимир] Зеленский беседовал тет-а-тет с [президентом Европейского совета] Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено", – сказал Жовква.

По его словам, на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например об антикоррупционной инфраструктуре.

"Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он – абсолютный сторонник этой политики и независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет абсолютно обеспечена. ЕС услышал и согласился с этой позицией", – заверил чиновник.

6 октября в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита в Брюсселе сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: Украина, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, саммит Украина – ЕС, Евросоюз, Игорь Жовква
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