Шизофрения является вторым по риску фактором смертности от COVID-19 – исследование

По риску умереть от COVID-19 люди с шизофренией уступают только инфицированным пожилого возраста, говорится в исследовании, опубликованном в американском журнале JAMA Psychiatry.

Шизофрения и связанные с ней заболевания являются одним из главных факторов риска смертности в случае инфицирования коронавирусом. Результаты такого исследования опубликованы 27 января в американском журнале JAMA Psychiatry.

"По сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту по силе связи со смертностью", – говорится в материале.

Расстройства настроения и тревожные состояния связь со смертностью не продемонстрировали.

Исследование коснулось 7348 взрослых с диагнозом шизофрения и подтвержденным COVID-19. Пациентов, в частности, сравнивали с контрольной группой без психических расстройств.

Изучались больные в Нью-Йорке, США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 февраля в мире подтверждено более 104 млн случаев коронавирусной инфекции (больше всего – 26,5 млн – в США), скончалось 2,27 млн пациентов с COVID-19.