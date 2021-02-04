Швейцарский регулятор считает недостаточными данные о вакцине AstraZeneca для ее одобрения

Швейцарский регулятор Swissmedic заявил, что не может дать временное разрешение на использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пока не получит данные третьей фазы исследования препарата.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования в Евросоюзе Фото: EPA

Швейцарский регулятор Swissmedic счел недостаточными предоставленные компанией AstraZeneca данные для выдачи разрешения на применение ее вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении регулятора от 3 февраля.

"Имеющиеся в настоящее время данные еще не позволяют принять положительное решение о соотношении пользы и риска", – отмечают в Swissmedic.

Регулятор подчеркнул, что для окончательной оценки вакцины от AstraZeneca нужно получить дополнительные данные третьей фазы исследования, которое продолжается в Северной и Южной Америке. Как только будут получены результаты, временное одобрение на использование вакцины могут выдать в очень короткий срок.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.