Швейцарский регулятор считает недостаточными данные о вакцине AstraZeneca для ее одобрения

Швейцарский регулятор Swissmedic счел недостаточными предоставленные компанией AstraZeneca данные для выдачи разрешения на применение ее вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении регулятора от 3 февраля.
"Имеющиеся в настоящее время данные еще не позволяют принять положительное решение о соотношении пользы и риска", – отмечают в Swissmedic.
Регулятор подчеркнул, что для окончательной оценки вакцины от AstraZeneca нужно получить дополнительные данные третьей фазы исследования, которое продолжается в Северной и Южной Америке. Как только будут получены результаты, временное одобрение на использование вакцины могут выдать в очень короткий срок.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.
Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия.
Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.