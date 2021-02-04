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Швейцарский регулятор считает недостаточными данные о вакцине AstraZeneca для ее одобрения

Швейцарский регулятор Swissmedic заявил, что не может дать временное разрешение на использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пока не получит данные третьей фазы исследования препарата.

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Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования в Евросоюзе
Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования в Евросоюзе
Фото: EPA

Швейцарский регулятор Swissmedic счел недостаточными предоставленные компанией AstraZeneca данные для выдачи разрешения на применение ее вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении регулятора от 3 февраля.

"Имеющиеся в настоящее время данные еще не позволяют принять положительное решение о соотношении пользы и риска", – отмечают в Swissmedic.

Регулятор подчеркнул, что для окончательной оценки вакцины от AstraZeneca нужно получить дополнительные данные третьей фазы исследования, которое продолжается в Северной и Южной Америке. Как только будут получены результаты, временное одобрение на использование вакцины могут выдать в очень короткий срок.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили ИндияМексикаБразилия.

Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: лекарства, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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