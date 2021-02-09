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Биткоин и нефть подорожали, Зеленский намерен получить прививку от COVID-19 с военными. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 8 февраля.

Зеленский сказал, что в феврале Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса
Зеленский сказал, что в феврале Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: president.gov.ua

22 млн доз вакцины от коронавируса для Украины

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По словам президента Владимира Зеленского, в феврале страна получит 1 млн доз вакцины, к лету – еще около 10 млн

Президент готов привиться от коронавируса одним из первых, он намерен вакцинироваться с военными как верховный главнокомандующий – первой вакциной, которую доставят в страну.

По словам Зеленского, для тех, кто получил прививку и переболел, будут снимать карантинные ограничения. Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал, что вакцинация от COVID-19 в Украине может стать обязательным условием для нахождения на работе. 

Гендиректор ВОЗ восхищен украинскими медиками

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус высказал восхищение украинскими медиками, "которые делают все от них зависящее", и пообещал, что ВОЗ будет поддерживать Украину в борьбе с COVID-19. 

РФ наращивает свое военное присутствие в Крыму

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты РФ, которые появляются в оккупированном Крыму. В частности, на оккупированной территории заметили новую военную базу, радиолокационные станции, ракетные комплексы, радиотехническую станцию, а также десятки различных новостроек и модернизаций. 

"Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России", – сообщили в центре.

Twitter и "МИД Крыма"

Twitter верифицировал аккаунт так называемого министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму. 

Украина потребовала заблокировать эту учетную запись, сообщила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. Однако пока аккаунт остается активным и с синей пометкой, которую соцсеть ставит только проверенным страницам. 

Жена Медведчука попала в базу "Миротворца"

Жену народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Как сказано на сайте, она оказалась в базе за финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины и попытки легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Сам Медведчук находится в базе центра с 2019 года. 

Биткоин и нефть резко подорожали

Стоимость нефти марки Brent сегодня выросла до $60,3 за баррель, WTI – до $57,8 за баррель. Обе марки торговались на самом высоком за последний год уровне. По мнению аналитиков, цена растет на фоне сокращения запасов добытой нефти, а также развертывания кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Курс биткоина сегодня обновил исторический максимум – превысил $44 тыс. Это произошло после того, как американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила в биткоины $1,5 млрд. 

Детективы не смогли найти Вовка

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Ожидалось, что Вовка в суд детективы доставят принудительно. 

Глава ОАСК назвал решение ВАКС о его принудительном приводе странным и заявил, что не будет его выполнять. Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли найти Вовка "по всем известным адресам". Суд объявлял перерыв в заседании, но Вовк так и не появился, его снова попытаются принудительно доставить в суд 16 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Twitter, ВОЗ, Вооруженные силы Украины, вакцинация, Brent, Tesla, биткоин, Максим Степанов, Оксана Марченко, Федор Вениславский, ВАКС, ОАСК, вакцина, коронавирус
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