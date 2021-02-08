Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту МИД РФ в оккупированном Крыму

Twitter-аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму был создан в 2015 году.

На сегодняшний день у Twitter-аккаунта МИД РФ в оккупированном Крыму 11,7 тыс. подписчиков Фото: depositphotos.com

Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму.

Напротив названия учетной записи появилась отметка, которую соцсеть ставит только верифицированным аккаунтам.

"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", – говорится в пояснении Twitter.

Данный аккаунт был создан в 2015 году, на сегодняшний день у него 11,7 тыс. подписчиков.

Скриншот: pmsimferopol / Twitter

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.