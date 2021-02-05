Оккупационные власти в Крыму блокируют не менее 25 украинских сайтов

В оккупированном Россией Крыму полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оккупационные власти России полностью блокируют в Крыму доступ к минимум 25 украинским сайтам и еще к пяти частично. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Кроме того, полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – подчеркнули в организации.

Кроме того, мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украинских радиостанций доступен только в семи из 19 населенных пунктов.

Блокировка сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели. Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинского сигнала.