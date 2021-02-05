ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационные власти в Крыму блокируют не менее 25 украинских сайтов

В оккупированном Россией Крыму полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди заблокированных в Крыму ресурсов сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Среди заблокированных в Крыму ресурсов – сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Фото: depositphotos.com

Оккупационные власти России полностью блокируют в Крыму доступ к минимум 25 украинским сайтам и еще к пяти частично. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Кроме того, полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – подчеркнули в организации.

Кроме того, мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украинских радиостанций доступен только в семи из 19 населенных пунктов.

Блокировка сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели. Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинского сигнала.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2822397011379255

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, Украина, Меджлис, оккупация, аннексия, LinkedIn, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной G
Виктория ВОРОНИНА
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS