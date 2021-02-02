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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Очередное водохранилище в Крыму на грани обмеления

В оккупированном Россией Крыму поселки Зуя и Крымская Роза подключили к водоснабжению с расконсервированной скважин из-за обмеления Балановского водохранилища.

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В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

Оккупационная местная власть Крыма решила расконсервировать две скважины в Белогорском районе из-за острого дефицита воды. Об этом сообщил глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 1 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, отмечает "Крым.Реалии".

Он сообщил, что в поселках Зуя и Крымская Роза, которые в Белогорском районе Крыма, местное население решили подключить к водоснабжению с расконсервированной скважин "в связи с катастрофическим снижением дебита (объем жидкости) в Балановском водохранилище".

"Чиновник" подчеркнул, что если этого не сделать, то "будет хуже, чем в Симферополе".

Он также добавил, что вода в одной из этих скважин имеет "незначительное превышение норм жесткости". До решения о комплексном строительстве водовода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, оккупационная власть Крыма будет продолжать подвозить крымчанам воду.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В начале этого года Росгидрометцентр сообщил, что за 2020 год в Крыму запасы воды уменьшились почти втрое.

Теги: Россия, Крым, Украина, водоснабжение, питьевая вода
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