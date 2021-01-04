ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму за год запасы воды уменьшились почти втрое

В декабре прошлого года в оккупированном Россией Крыму наблюдался значительный недобор осадков.

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В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму суммарный запас воды к концу 2020 года составил 31,3 млн кубометров, что почти втрое меньше, чем год назад. Об этом говорится в обзоре Росгидрометцентра.

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 31,308 млн м3, что на 5,364 млн м3 меньше, чем месяц назад, и на 61,672 млн м3 меньше, чем год назад", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что по многолетним данным, на территории Крыма декабрь и январь – месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре прошлого года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор.

"В бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир  выпало 6,0–9,9 мм осадков (12–15% нормы); в бассейнах рек южного берега Крыма – 40.4–50.6 мм осадков (42–51% нормы), а в бассейнах остальных рек – 12.2–19.0 мм осадков (24–40% нормы)", – отметили в гидрометцентре.

Незначительным было и количество выпавших осадков в Крымских горах – от 27% до 40% от нормы.

Все это вместе с высокой температурой воздуха не привело к улучшению естественного стока в крымские водохранилища.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн м3 составил: Белогорское – 0,475, Симферопольское – 0,302, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал", – говорится в отчете.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

Теги: Россия, Крым, оккупация, аннексия, вода, осадки
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