"На большее не способны". Бабин заявил, что воду в оккупированном Крыму добывают методами Древнего Египта

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что дефицит воды в оккупированном Крыму ограничит переселение на полуостров колонизаторов из РФ.

Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до его деоккупации Фото: Совет министров Крыма / Facebook

В оккупированном Россией Крыму проблему дефицита воды решают методами Древнего Египта. Об этом бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 31 декабря.

"На сегодня мы видим, что основные действия в Крыму по поиску воды сводятся к военным мероприятиям. Силами собственного министерства обороны, военных работников, то есть бесплатной рабочей силы, бурят скважины. Прямо скажем – методы Древнего Египта. На большее они не способны", – сказал Бабин.

Он считает, что проблемы с водоснабжением на полуострове возникли в том числе из-за "искусственного переселения в Крым полумиллиона человек", что увеличило нагрузку на коммуникации.

"Далее все будет примерно так же. Независимо от уровня осадков в следующем году, водохранилища не смогут наполнить до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением. Однако для нас это означает две положительные вещи. Первая – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс", – объяснил Бабин.

Вторым положительным моментом он назвал "сокращение возможностей для милитаризации полуострова, для развития военной инфраструктуры, в частности – ядерной".

"Нехватка воды останавливает все их планы", – заявил экс-представитель президента Украины в Крыму.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.