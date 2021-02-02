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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

РФ собирается ввести в Крыму особый правовой режим для защиты инвесторов от санкций – СМИ

Российские власти разрабатывают законопроект для привлечения инвестиций в оккупированный Крым из других регионов РФ. Главным преимуществом правового режима станет анонимность инвесторов. Об этом сообщил телеканал РБК.

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Россия аннексировала Крым в 2014 году
Россия аннексировала Крым в 2014 году
Фото: pixabay.com

Федеральные власти России хотят для привлечения инвестиций в оккупированный Крым создать на полуострове "особые административные районы". Об этом, ссылаясь на законопроект, разработанный министерством экономического развития РФ, 2 февраля сообщил телеканал РБК.

Законопроект есть в распоряжении канала, его подлинность подтвердил представитель министерства, отметили журналисты.

Главным преимуществом особого режима станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

РБК отмечает, что с подобной инициативой в 2017 году выступал глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. Он обсуждал проект офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.

Теги: Россия, Крым, Украина, инвестиции, санкции, Сергей Аксенов, оккупация, аннексия, законопроект, офшор
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