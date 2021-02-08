МИД Украины требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что внешнеполитическое ведомство уже несколько раз обращалось в Twitter по поводу учетной записи МИД РФ в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому МИД РФ в украинском Крыму отметку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран – членов ООН, четко говорит, что Крым – это Украина. Twitter должен заблокировать этот аккаунт немедленно!", – написала Джапарова.

In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called * MFA in * #Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) February 8, 2021

Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму.

Данный аккаунт был создан в 2015 году, на сегодняшний день у него 11,7 тыс. подписчиков.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.