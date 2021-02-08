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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что внешнеполитическое ведомство уже несколько раз обращалось в Twitter по поводу учетной записи МИД РФ в оккупированном Крыму.

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Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму
Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины требует от Twitter заблокировать аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому МИД РФ в украинском Крыму отметку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран – членов ООН, четко говорит, что Крым – это Украина. Twitter должен заблокировать этот аккаунт немедленно!", – написала Джапарова.

Twitter присвоил статус "проверенного" аккаунту министерства иностранных дел РФ в оккупированном Крыму.

Данный аккаунт был создан в 2015 году, на сегодняшний день у него 11,7 тыс. подписчиков.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Twitter, МИД Украины, аннексия, Эмине Джапарова
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