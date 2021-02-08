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Жену Медведчука внесли в базу "Миротворца"

На сайте "Миротворец" сообщили, что внесли жену народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко в свою базу за финансирование террористов и российских оккупантов.

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Марченко замужем за Медведчуком с 2003 года
Марченко замужем за Медведчуком с 2003 года
Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

Жену народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Согласно информации на сайте, Марченко оказалась в базе "Миротворце" за финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины и попытки легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Помимо этого, по данным "Миротворца", Марченко ведет незаконную коммерческую деятельность на оккупированном украинском полуострове и задействована в контрабанде грузов и товаров на оккупированные территории Украины.

Также на сайте отмечается, что Марченко является противницей независимости украинского православия от РПЦ.

"Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию о Марченко на своем сайте как заявление о совершении ею "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" и других нарушений.

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Она вела шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

Телеведущая замужем за Медведчуком с 2003 года. Это ее второй брак. Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин. От первого мужа, бизнесмена Юрия Коржа, у Марченко есть сын Богдан (1997).

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, РПЦ, бизнес, пропаганда, оккупация, контрабанда, сайт Миротворец, Оксана Марченко
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