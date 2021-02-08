Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин. Курс криптовалюты вырос до $44 тыс.

Стоимость биткоина выросла на 13% после того, как американская компания Tesla вложила $1,5 млрд в криптовалюту. Teslа заявила, что планирует принимать биткоины в качестве оплаты.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. Об этом свидетельствуют документы Tesla для комиссии по ценным бумагам и биржам США.

После обнародования этой информации, цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7, пишет 8 февраля "Лига.Финансы".

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не требуются нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", – отметили в Tesla.

В рамках этой политики компания может инвестировать в альтернативные активы, в том числе цифровые.

Teslа заявила, что планирует принимать биткоины в качестве оплаты.

По состоянию на 18.50 по киевскому времени стоимость биткоина составила $43,341 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Скриншот: coindesk.com

По данным Finance Yahoo на 24 декабря 2020 года, рыночная стоимость компании Tesla составляла почти $607 млрд. Исходя из этого, Маск предлагал Куку купить компанию за $60 млрд.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla. Ему принадлежит около 21% акций Tesla.