Маск заработал за неделю $11,5 млрд – Forbes

Акции технологических компаний на этой неделе росли на фоне отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит. Наиболее заметно выросло состояние сооснователя космической компании SpaceX Илона Маска.

Состояние сооснователя космической компании SpaceX и одного из руководителей автомобильной компании Tesla Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд на фоне подорожания акций его технологических компаний, сообщил американский журнал Forbes февраля

Акции технологических компаний на этой неделе росли на фоне оптимистичных публикаций, отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит. Совокупное состояние 10 миллиардеров из-за этого за неделю выросло на $74 млрд. Наиболее заметно выросло состояние Маска. Акции Tesla за неделю подорожали на 7,4%. С точки зрения роста они обогнали индексы S&P 500 (вырос на 4,6%) и Dow Jones Industrial Average (на 3,9%).

Аналитик Piper Sandler Александр Поттер спрогнозировал рост акций Tesla до $1200 за штуку, отмечает издание. На момент закрытия торгов в пятницу, 5 февраля, бумаги Tesla стоили $852,23, следует из данных биржи Nasdaq.

Состояния основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа увеличились на $10,4 млрд и $10 млрд соответственно, указал журнал. Акции материнской компании поисковика Google Alphabet за неделю подорожали более чем на 14%.

Состояние богатейшего человека планеты Джеффа Безоса за неделю выросло на $7,7 млрд на фоне подорожания акций его компании Amazon на 4,6%. Другой миллиардер из сферы онлайн-торговли, чье состояние заметно выросло за неделю – это основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось на $10,7 млрд после роста акций компании на более чем 18%.

В двадцатке богатейших людей мира теперь четыре миллиардера из Китая, говорится в статье издания. Год назад в нее входили только основатель Alibaba Джек Ма и сооснователь телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуэтен. Сейчас в нее также вошли Колин Чжэн Хуан и Чжун Шаньшань, управляющий производителем бутилированной воды Nongfu Spring.