Google выплатит около $4 млн за дискриминацию работников по расовому и половому признаку

Министерство труда США в ходе проверки выявило, что женщины и мужчины, занимавшие должности программных инженеров в подразделениях компании Google, получали разные зарплаты.

Компания Google LLC выплатит 3,8 млн долларов, чтобы урегулировать дело о дискриминации при найме на работу и оплате труда в штатах Калифорния и Вашингтон. Об этом сказано в заявлении министерства труда США от 1 февраля.

Управление министерства по программам соблюдения федеральных контрактов в ходе проверки выявило, что женщины и мужчины, занимавшие должности программных инженеров в подразделениях компании в Маунтин-Вью, Сиэтле и Киркленде (штат Вашингтон) получали разные зарплаты. В министерстве сообщили о расовой и гендерной дискриминации при трудоустройстве.

"Управление обнаружило различия при приеме на работу, которые ставили в невыгодное положение женщин и азиатских кандидатов на должности инженеров по разработке программного обеспечения в офисах Google в Сан-Франциско, Саннивейле и Киркленде", – уточнили в американском министерстве.

Стороны достигли мирового соглашения, по которому Google выплатит свыше 3,8 млн долларов более чем 5,5 тысячи нынешних сотрудников и соискателям вакансий. Также 1,25 млн долларов компания выделит на корректировку в течение следующих пяти лет уровня заработной платы программных инженеров в офисах Google в Маунтин-Вью, Киркленде, Сиэтле и Нью-Йорке, где работает около 50% инженерных сотрудников компании из США.

Директор управления программ соблюдения федеральных контрактов Дженни Р. Янг заявил, что дискриминация в оплате труда остается системной проблемой.

"Работодатели должны проводить регулярные проверки справедливости оплаты труда, чтобы гарантировать, что их системы вознаграждения способствуют обеспечению равных возможностей", – заявила он.