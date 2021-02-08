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8 февраля главу ОАСК должны принудительно доставить на заседание ВАКС. Сам Вовк заявил, что не намерен выполнять "преступные решения"

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк не исключил, что ходатайства НАБУ по его делу в Высшем антикоррупционном суде будут рассматривать без него. 8 февраля Вовка могут принудительно доставить на заседание ВАКС.

Вовк анонсировал подачу жалоб и заявлений о совершении преступлений
Вовк анонсировал подачу жалоб и заявлений о совершении преступлений
Фото: oask.gov.ua

8 февраля председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка должны принудительно доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Информацию об этом подтверждали "РБК-Украина" в ВАКС.

Главе ОАСК планируют избрать меру пресечении по делу о захвате власти, которым занимались детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Решение ВАКС о принудительном приводе в суд сам Вовк назвал в Facebook "странным".

"Почему странное? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам. Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственно НАБУ, а следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти", – написал глава ОАСК.

Вовк также отметил, что в данном производстве у него нет статуса подозреваемого. При этом он сослался на "соответствующее решение суда" и постановление Верховной Рады.

"В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье. Учитывая это, исполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона", – заявил глава ОАСК.

Он анонсировал подачу жалоб и заявлений о совершении преступлений "на явно незаконные действия".

"Не исключаю, что судья ВАКС в этом деле и в дальнейшем не будет соблюдать закон и будет "заинтересованно" рассматривать другие ходатайства НАБУ без моего присутствия. Но и этим нарушением также будет дана правовая оценка", – отметил Вовк.

Вовк предположил, что "одиозные руководители и детективы НАБУ" могут в третий раз объявить его в розыск.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890033878437148&id=100022916315777

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали на допрос 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. Процесс детективы снимали на видео. 3 января они повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен был явиться сегодня в суд к 11.00. Происходящее снова снимали на видео.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: коррупция, судьи, НАБУ, Павел Вовк, подозрение, суд, заседание, ВАКС, ОАСК
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